Infrastruktur Verkehrsminister wollen Sondervermögen für marode Schienen und Straßen

Das Sondervermögen soll mehr Planungssicherheit schaffen und Infrastrukturprojekte schneller umsetzen. Im Zentrum des Fonds sollen Projekte zur Verbesserung des maroden Schienennetzes, aber auch zur Instandhaltung der Straßen und Brücken in Deutschland stehen. In die Finanzierung des Vermögens könnten aus Sicht der Verkehrsministerkonferenz unter anderem aus Mitteln der Lkw-Maut oder Gewinne der DB-Tochter InfraGO fließen. "Statt eines Rückabflusses nicht genutzter Mittel in den Bundeshaushalt sollen diese Mittel im Fonds verbleiben", heißt es in der Vorlage.