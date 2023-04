Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat die Forderung vieler Städte zurückgewiesen, flächendeckend Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit festzulegen. Der FDP-Politiker sagte dem "Tagesspiegel", in den Städten gebe es nicht nur den innerstädtischen Verkehr, sondern auch Durchgangsverkehr. Es müssten nicht nur die Interessen der Bewohner, sondern auch derjenigen, die durchfahren, berücksichtigt werden. Derzeit gilt innerorts in Deutschland Tempo 50 als Regelgeschwindigkeit.

Wissing erklärte, man habe bereits viele Möglichkeiten geschaffen, Tempo 30 auf bestimmten Strecken und in bestimmen Zonen leichter einzuführen. Zudem sei man im Gespräch darüber, wie man die Möglichkeiten der Kommunen erweitern könne. "Aber von flächendeckend Tempo 30 halte ich nichts."



Auf der Internetseite des Verkehrsministeriums sind Möglichkeiten aufgeführt, wo Tempo 30 in Städten bereits jetzt angeordnet werden kann. So ist dies etwa in Wohngebieten, bei besonderen Gefahrenlagen, zum Lärmschutz, zum Schutz vor Abgasen oder rund um Einrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten möglich.