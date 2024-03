Und kann in der Praxis jeder und jede in Deutschland gleichermaßen das Recht auf Versammlungsfreiheit ausleben? Besteht da Chancengleichheit?

Grundsätzlich ja. Aber wenn Juristen grundsätzlich sagen, heißt es, es gibt Ausnahmen. Die Relevantesten hat man nach dem 7. Oktober 2023 gesehen. Gerade in Berlin hatten Menschen, die einen palästinensischen oder arabischen Hintergrund hatten oder sich in irgendeiner Art und Weise mit Palästina solidarisch fühlten, über Wochen hinweg eigentlich kaum noch Versammlungsfreiheit. Das war einer der dramatischsten Eingriffe auf politische Meinungsäußerungen, die ich bisher gesehen habe.

Gegen diese Menschen ging die Berliner Polizei massiv vor. Es wurden sehr viele Versammlungen im Vorhinein verboten, was bis vor kurzem sehr ungewöhnlich war in Deutschland. Und die, die trotzdem stattfanden, wurden einfach rigoros aufgelöst. Die Berliner Polizeipräsidentin stellte sich vor die Presse und sagte, sie wisse gar nicht was die Aufregung solle, man hätte doch von 35 Versammlungen nur 17 verboten. 17 Versammlungsverbote in drei Wochen – das dürfte wahrscheinlich ein Schnitt sein, den Berlin vorher in fünf Jahren nicht zusammenbekommen hat.

Bildrechte: Clemens Arzt Prof. Dr. Clemens Arzt Clemens Arzt ist einer der führenden Experten für Versammlungsrecht in Deutschland. Bis März 2023 war er Professor für Öffentliches Recht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Er ist außerdem Gründungsdirektor des dort ansässigen Forschungsinstituts für private und öffentliche Sicherheit (FÖPS Berlin). Er hat 24 Jahre angehende Kommissarinnen und Kommissare der Berliner Polizei unterrichtet.

Wenn ein Versammlungsverbot ausgesprochen wird, kann man ja dagegen klagen.

Ja, aber die Möglichkeit dazu ist natürlich von den sozialen und ökonomischen Umständen der Betroffenen abhängig. Also etwa bestimmt von der Frage: "Habe ich das Geld dafür?" Und Menschen, die sowieso in einem schwierigen sozialen Umfeld leben, möchten sich oft nicht unter Angabe ihres Namens beschweren, weil sie Angst vor Repressionen haben. Da haben wir in der Tat ein Problem.

Es gibt eigentlich in Deutschland zwei Gruppen, die sehr effektiv gegen polizeiliche Maßnahmen bezogen auf Gruppen vorgehen. Das ist die politische Rechte, die in Karlsruhe sehr viele Entscheidungen in Sachen Versammlungsfreiheit erwirkt hat. Auch wenn ich deren Anliegen politisch ablehne. Und die zweite Gruppe sind interessanterweise Fußballfans, weil diese auch sehr häufig von der Polizei erheblich eingeschränkt werden und gut organisiert und damit klagefreudig sind.

Also, man ist entweder politisch organisiert und hat ein Umfeld, das einen unterstützt, oder man ist ein Mensch, der sich eine solche Klage finanziell und zeitlich und oft auch durch fehlendes Wissen nicht leisten kann.

Welche Befugnisse hat die Polizei auf einer Versammlung?

Ich möchte zunächst einmal sagen, dass ich eine zunehmende Repressivität in der Ausübung polizeilicher Befugnisse bei Versammlungen beobachte – angefangen von der Corona-Pandemie, über die Klimaproteste, bis zum 7. Oktober 2023 und danach. Wir haben noch nie so viele Verbote gehabt und die Polizei fängt an, Dinge aus dem Sack zu ziehen, die man zehn Jahre nicht gemacht hat.