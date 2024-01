Für ihre Aktion an der Sixtinischen Madonna muss Grunst mit mehr als 10.000 Strafe rechnen. Bislang sei sie aber in noch keinem ihrer Fälle rechtkräftig verurteilt, sagt sie. In Bayern saß sie nach eigener Aussage mehrere Tage in Präventivhaft. "Mir war bewusst, dass persönliche Konsequenzen folgen werden. Ich nehme das in Kauf, weil wir einem viel größeren Leid - der Klimakatastrophe - gegenüberstehen", sagt die Soziologiestudentin.