In kaum einem Bundesland finden mehr Aufzüge und Kundgebungen statt, um sich am politischen Diskurs zu beteiligen.

Besonders im Herbst 2022 kam es zu vielen Demonstrationen in Sachsen, aufgrund verschiedener Themen wie Energiekrise, Inflation, Krieg oder die Corona-Pandemie. Auch in anderen Teilen Ostdeutschland wurde viel öffentlich protestiert.

Zahlen der Versammlungsbehörden zeigen , dass am 3. Oktober 2022, dem Höhepunkt der Protestwelle in ganz Ostdeutschland, circa 100.000 Menschen auf der Straße waren. In allen westdeutschen Bundesländern waren es dagegen rund 10.000 Menschen.

Der Deutsche Journalistenverband (DJV) in Sachsen begrüßte die Reformpläne. "Dass der besondere Schutz der freien medialen Berichterstattung der Medien bei Versammlungen ausdrücklich als Aufgabe der Behörden im Gesetzesentwurf verankert ist, ist ein guter und auch notwendiger Schritt," sagte Landesgeschäftsführer Lars Radau auf Anfrage von MDR SACHSEN. Hier habe sich insbesondere bei der Polizei und in den Großstädten in den vergangenen Jahren schon viel getan. "In der Fläche und in kleineren Kommunen hilft es den Kolleg*innen hoffentlich, sich jetzt schon in der Vorbereitung (von Berichterstattung) darauf berufen zu können."