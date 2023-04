Anders sieht es hingegen für Direktkandidaten mit Parteizugehörigkeit aus, deren Partei deutschlandweit nicht mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen bekommen. Sie würden nach dem neuen Wahlrecht nicht in den Bundestag einziehen.

Das könnte unter anderem für die CSU problematisch werden, die zwar viele Wahlkreise in Bayern gewinnt, aber eventuell komplett leer ausgeht, da sie nur im Freistaat antritt. Sollte sie hier nicht mindestens 5 Prozent der deutschlandweiten Zweitstimmen erhalten, zöge keiner ihrer Kandidaten in den Bundestag ein. Deswegen will die CSU vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Wahlrecht klagen.