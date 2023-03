Mit einem gemeinsamen Mega-Warnstreik wollen die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG am Montag den öffentlichen Verkehr in Deutschland weitgehend zum Erliegen bringen. Zu den 24-stündigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen sind die Beschäftigten im Eisenbahnsektor, an Flughäfen, auf Flüssen und in kommunalen Häfen sowie im öffentlichen Nahverkehr in sieben Bundesländern.