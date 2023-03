Tarifstreik behindert öffentlicher Verkehr Warnstreik am Flughafen Leipzig/Halle: Bislang nur wenige Auswirkungen

Am Sonntag ist der Sommerflugplan am Flughafen Leipzig/Halle in Kraft getreten und parallel dazu gibt es heute einen bundesweiten Warnstreik im öffentlichen Dienst. Doch von Chaos kann keine Rede sein. Weil Züge nicht fahren, kommen viele Reisende erst gar nicht zum Airport.