Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen planen derzeit Gesetze, die die Akzeptanz für erneuerbare Energien in der Bevölkerung zu stärken. Konkret sollen Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen verpflichtet werden, Abgaben an die jeweiligen Kommunen zu zahlen. Inwieweit kann das denn tatsächlich die Akzeptanz fördern?

Das ist natürlich ein wichtiger Schritt: Dass die Menschen, die vor Ort die Anlagen sehen, auch etwas davon haben. Das ist ein wichtiger Beitrag, damit das als fair empfunden wird.

Bildrechte: Silke Reents Prof. Gundula Hübner Gundula Hübner ist seit 2013 Professorin für Psychologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und an der MSH Medical School Hamburg. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich insbesondere damit, welche Faktoren Akzeptanz für erneuerbare Energien fördern oder behindern sowie welche Auswirkungen erneuerbare Energien auf Anwohnerinnen und Anwohner haben.

Wie sollte das geschehen?

Ein ganz wichtiger Punkt ist, die Menschen vor Ort nicht erst einzubeziehen, wenn ein Eignungsgebiet ausgewiesen ist und der Park schon geplant wird. Wenn die derzeitigen gesetzlichen Vorgehensweisen im Planungsprozess ganz strikt gehandhabt werden, können die Bürgerinnen und Bürger nur noch Einwendungen machen. Es gibt dann wenig Möglichkeiten, sich positiv einzubringen.

Es gilt, Erfahrungen mit einzubeziehen: Welche Orte besser nicht geplant werden und wo erneuerbare Energien hinpassen. Gundula Hübner Psychologin

Deswegen ist es sehr wichtig, im sogenannten informellen Verfahren die Menschen schon früher einzubeziehen und zu sagen: Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn du könntest, wie würdest du das gestalten? Es gilt also, die Erfahrungen mit einzubeziehen über sensible Orte, die besser nicht geplant werden – und andere Orte, wo man sagen kann: Da passt es hin, in Ordnung.

Nochmal zurück zu den finanziellen Aspekten: Macht es denn einen Unterschied für die Akzeptanz, ob die Kommune mehr Geld hat und beispielsweise eine neue Kita bauen kann oder ob das Geld direkt bei den Leuten ankommt – etwa durch vergünstigte Strompreise?

Ich würde dafür plädieren, dass das die Kommunen vor Ort entscheiden können, wie sie das handhaben. Wichtig ist, dass in den Kommunen die Allgemeinheit beteiligt wird – und nicht nur einzelne Menschen von den Pachtgeldern profitieren.