Wegen der geringen Auswirkungen auf die Temperatur, die bekannt sind, seien Gutachter zu der Einschätzung gelangt, dass es durch die Module in Witznitz keine Beeinträchtigung gebe, so MoveOn. Bisher ist aber nicht abschließend geklärt, ob und wie durch große Solarparks die Böden unter den Modulen und in umliegenden Gebieten erwärmt werden.

Das könnte den Lebensraum von Tieren oder Pflanzen beeinflussen. "Zu den Aspekten Wärme und Strahlung fehlt noch Forschung. Die kommt aber, wenn mehr Solaranlagen gebaut werden", sagt LaNu-Sprecher Tomas Brückmann.

Könnte der Energiepark die Anwohner stören?

Auf zwei Dinge müsse beim Planen von Solarparks wie in Witznitz geachtet werden, so Sachsens Umweltministerium auf MDR-Anfrage:

Anwohner und Auto- oder Motorradfahrer auf nahen Straßen könnten geblendet werden, wenn die tiefstehende Sonne von den PV-Modulen reflektiert wird.

Bei großen Anlagen könnten Geräusche durch Umrichter, Trafos und deren Lüfter Anwohner stören.

Dafür wurden für die riesige Anlage in Witznitz vorab Gutachten erstellt. Mit einem Simulationsprogramm untersuchten Gutachter, ob die Spiegelungen auf den Modulen blenden könnten. Die Blendwirkung falle "gering" bis "minimal" aus, so das Ergebnis. Die maximale Lautstärke des Energieparks im Betrieb liegt laut den Gutachten mindestens fünf Dezibel unter den Werten für Wohngebiete.

Die befinden sich laut MoveOn zudem mindestens 600 Meter weit weg von Witznitz (Großzössen, Lobstädt, Gaulis / Rötha). Kahnsdorf und Neukieritzsch liegen nur 300 Meter weit entfernt vom Energiepark. Die Gemeiden und Witznitz trennen aber breite Waldgürtel.

Werden durch den Solarpark Flächen versiegelt?

Nur sehr wenige. Anders als bei Windkrafträdern sind für Solarmodule keine Fundamente nötig. Die Module sind in einem flachen 20-Grad-Winkel auf Gestellen montiert (siehe Foto unten). Die wurden vorher in den Boden gerammt. "Daher haben wir keine Befürchtungen, was die Flächenverdichtung angeht. Ein Solarpark ist mit einer normalen landwirtschaftlichen Flächennutzung vergleichbar", sagt Ulrike Würflein vom Umweltbundesamt. Sie kümmert sich um die Umweltaspekte von Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Bildrechte: MDR

Ähnlich sieht das auch Tomas Brückmann von der Sächsischen Landesstiftung für Natur und Umwelt. Er hat einen anderen Solarpark auf einem Flughafen selbst kartiert und sagt: "Die PV-Module sind nicht allzu schwer und die Flächenverdichtung ist daher nicht so stark. Die großen Landwirtschafts-Maschinen auf Ackerflächen sind im Vergleich schwerer und verdichten den Boden mehr."

Die in vielen großen Solarparks genutzten PV-Module wiegen ohne Halterung und Verkabelung unter 30 Kilogramm. Davon werden dann mehrere auf einer Tischkonstruktion montiert. Nur bei den Trafostationen gebe es eine Bodenverdichtung, gibt der Betreiber MoveOn für Witznitz an. In dem Energiepark wurden von dem Unternehmen Kreuzpointner 200 Trafostationen gebaut.

Blockiert der Solarpark Flächen für Landwirtschaft oder Naturschutz?