Der Bürgermeister von Neukieritzsch, Thomas Meckel, hat die Projekte verteidigt. Der SPD-Politiker sagte MDR AKTUELL, man brauche Ersatz für das Kohlekraftwerk Lippendorf, das in knapp zehn Jahren abgeschaltet werden solle. Zudem gehöre es zu den Aufgaben der Gemeinde, auch in Zukunft für Gewerbesteuer-Einnahmen zu sorgen. Nur so könne der gewohnte Wohlstand aufrecht erhalten werden.



Allerdings äußerte sich Meckel ablehnend zu weiteren Energiewende-Vorhaben. Der Gemeinderat sei der Ansicht, dass Neukieritzsch jetzt seinen Beitrag geleistet habe.