Die Anklage wirft Braun vor, wissentlich falsche Bilanzen unterschrieben zu haben. Von Brauns Anwalt lag zunächst keine Stellungnahme vor. Der Österreicher sitzt seit 22. Juli 2020 in Untersuchungshaft. Das Münchner Oberlandesgericht hatte die Staatsanwaltschaft bei der letzten Haftprüfung zur baldigen Anklageerhebung gedrängt, da Untersuchungshäftlinge nicht unnötig lange im Gefängnis sitzen sollen. Bevor es zum Prozess kommt, muss das Landgericht München entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird.

Wirecard hatte im Ende Juni 2020 Insolvenz angemeldet, nachdem das Unternehmen Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt hatte. Das Geld ist bis heute verschwunden. Braun sieht sich selbst als Opfer im Wirecard-Skandal. In Zivilprozessen vor dem Münchner Landgericht machte er deutlich, dass er noch immer von der Existenz der 1,9 Milliarden ausgehe. Der Ex-Wirecard-Chef wurde durch die Unternehmenspleite selbst ruiniert, da er nahezu sein gesamtes Vermögen in Wirecard-Aktien angelegt hatte.