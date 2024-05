Zuvor hatte es eine Attacke gegen zwei Grünen-Politiker in Essen gegeben, der Staatsschutz ermittelt nach dem Vorfall. Unbekannte hätten am Donnerstagabend den dritten Bürgermeister von Essen, Rolf Fliß, und den Bundestagsabgeordneten Kai Gehring zunächst beleidigt, erklärte die Polizei Essen am Freitagabend. Fliß sei durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt worden. "Da es sich um eine politisch motivierte Tat handeln könnte, ermittelt der Staatsschutz", hieß es.

Der SPD-Politiker und Bürgerrechtler Frank Richter hat mit Blick auf die zunehmende Aggressivität im Wahlkampf eine starke Zivilgesellschaft gefordert. Richter sagte MDR AKTUELL, zerstörte Plakate und Handgreiflichkeiten gegen Wahlhelfer seien ein Angriff auf die Demokratie. Es gelte jetzt, sich auf allen rechtstaatlichen und zivilgesellschaften Ebenen für die Demokratie einzusetzen, sonst drohe sie zu kippen. In den vergangenen Wochen waren vor allem in Sachsen hunderte Wahlplakate beschmiert oder abgerissen worden. Auch Wahlhelfer selber wurden Ziel von Angriffen. So hatte es am vergangenen Wochenende Angriffe auf drei Mitglieder der Grünen gegeben, die in Chemnitz und Zwickau plakatierten.