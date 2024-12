In vielen Alten- und Pflegeheimen haben die Bewohnerinnen und Bewohner keinen Internetzugang

In den Bundesländern gibt es dazu unterschiedliche gesetzliche Vorschriften

Die Betreiber der Heime nennen hohe Kosten als Grund

Regina Görner ist regelmäßig zu Besuch in Alten- und Pflegeheimen. Als Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen gehört das zu ihrem Job. Häufig fragt sie dann, ob es im Haus WLAN für alle gibt. Vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei es inzwischen peinlich, sagt Görner, wenn die Bewohnerschaft noch immer keinen Internetzugang habe: "Tatsächlich ist es doch so, dass niemand so stark von den Kommunikationsmöglichkeiten profitieren könnte wie ältere Menschen, bei denen ja häufig die Möglichkeiten mobil zu sein, um andere Menschen zu treffen, stark eingeschränkt sind." Es sei andererseits seit Jahren bekannt, dass Menschen stark vereinsamen und erhebliche Nachteile für die Gesundheit hätten, wenn sie nicht mit anderen Menschen kommunizieren.

Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen In der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) haben sich rund 120 Vereine und Verbände der Zivilgesellschaft zusammengeschlossen, die von älteren Menschen getragen werden oder die sich für die Belange Älterer engagieren.



Die BAGSO tritt nach eigenen Angaben gegenüber Politik, Gesellschaft und Wirtschaft für Rahmenbedingungen ein, die ein gutes und würdevolles Leben im Alter ermöglichen.

Alles Gründe, weswegen Görners Verband schon seit 2017 WLAN für alle Seniorenheime fordert. Doch faktisch hat sich wenig getan. Das jedenfalls ist das Fazit des Vergleichsportals Verivox, das eine Umfrage unter den großen Heimbetreibern durchgeführt hat. Verena Blöcher ist Sprecherin des Unternehmens: "Es gibt vier Bundesländer, die überhaupt keine gesetzlichen Vorgaben zur Internetversorgung von Seniorenheimen haben. Das sind Baden-Württemberg und Bayern, also zwei sehr bevölkerungsreiche Länder, außerdem das Saarland und Thüringen. Und in Hessen gibt's ne Einschränkung, da heißt es: Die Internetnutzung muss gewährleistet sein, sofern technisch möglich."

Betreiber: Versäumnisse in der Planung

Der sogenannten WLAN-Studie der Online-Datenbank "Pflegemarkt" zufolge boten 2023 etwa 60 Prozent der untersuchten Heime Internetzugänge an. Andreas Wedeking ist Geschäftsführer des Verbandes katholischer Altenhilfe: "Also Gründe für fehlendes WLAN in Seniorenheimen sind einfach das Datum, wann diese Bauten erstellt worden sind, aber ich würde auch sagen, Versäumnisse in der Planung. Mir schwebt da jetzt gerade eine Einrichtung, gebaut 2009, vor. Da wurde WLAN geplant, aber nur, damit die Dienstzimmer und der Gemeinschaftsraum erreichbar sind." Da habe man nicht daran gedacht, dass das vielleicht auch in den Bewohnerzimmern wichtig werden könnte. "Und das hat sich ja massiv in den letzten Jahren geändert."