Das Ziel der Bundesregierung, jährlich 400.000 Wohnungen fertigzustellen, sei "kaum erreichbar", stellte Landsberg fest. Es fehle an Grundstücken, die Baupreise stiegen deutlich und es fehle auch an Fachfirmen, die die Gebäude errichten könnten. Das steigende Zinsniveau erschwere die Finanzierung, und die zunehmenden Anforderungen zur energetischen Sanierung verteuerten das Bauen noch einmal zusätzlich.

Stadtflucht hat schon lange eingesetzt

Statistiken zeigen indes, dass bereits seit vielen Jahren vermehrt Menschen in ländliche Gebiete zieht. In einer aktuellen Veröffentlichung des Thünen-Instituts für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen heißt es: "Zuletzt haben viele ländlich geprägte Kreise Wanderungsgewinne erzielt."

Zur Zeit haben wir eine Mischung aus Landlust und Stadtfrust. Frank Osterhage Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung

So hätte die sieben größten deutschen Städte 2006 zusammen noch einen Wanderungsgewinn von 55.000 Menschen erzielt. Bereits in den Folgejahren hätten sie aber Abwanderungsverluste von jährlich rund 20.000 Menschen verzeichnet. Mit der Corona-Pandemie habe sich der Trend zur Stadtflucht dann weiter verstärkt. In einem weiteren Bericht des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung heißt es: "Das Wachstum der Städte setzte sich zwar in vielen Fällen fort, wurde aber – im Gegensatz zu den Jahren davor – vornehmlich durch die Zuwanderung aus dem Ausland getragen."

Teure Mieten verstärken Abwanderung

Projektleiter Frank Osterhage sagte: "Zur Zeit haben wir eine Mischung aus Landlust und Stadtfrust." Es gebe dafür verschiedene Ursachen. Es gäbe wegen der teuren Mieten in den Zentren eine Verstärkte Abwanderung ins Umland der Städte, eine verstärkte Rückwanderung in Heimatorte sowie eine Wanderung in Räume, die landschaftlich besonders attraktiv sind, etwa die Küsten oder das Voralpenland.