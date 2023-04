Die App "Dein Deutschlandticket" wird nach Angaben des Entwicklers Mobilitiy Inside ab Anfang April in den App Stores verfügbar sein, um Abos abschließen und auch wieder kündigen zu können. Außerdem bietet die App die Verknüpfung mit Angeboten wie E-Scooter- und Bike-Sharing und künftig den Kauf weiterer Fahrkarten etwa zur Fahrradmitnahme, für lokale Ticketangebote oder für den DB-Fernverkehr. Das Ticket wird auch in der DB-Navigator-App erhältlich sein.

Das Deutschlandticket ist personengebunden, also nicht übertragbar. Prinzipiell ist auch keine Mitnahmemöglichkeit für andere Personen vorgesehen. Ausgenommen sind Kinder bis sechs Jahre, deren Mitnahme in der Regel auch sonst kostenfrei ist. Regionale Ausnahmen sind ebenfalls möglich. So bietet etwa der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) zum Aufpreis von zehn Euro an, abends und am Wochenende einen weiteren Erwachsenen und bis zu vier Schüler bis zum 15. Geburtstag kostenlos mitzunehmen.