Groß Strömkendorf in Mecklenburg-Vorpommern, Krumbach in Bayern, Bautzen in Sachsen – in Deutschland brennen wieder Unterkünfte für Geflüchtete. Weiter finden gerade in den ostdeutschen Bundesländern rassistische Hetze und ausländerfeindliche Parolen auf regelmäßig stattfindenden Demonstrationen eine wachsende Zuhörerschaft.