Todesopfer Oleg Valger aus Gera Die Amadeu Antonio Stiftung listet einen Fall aus Thüringen auf, der von offizieller Seite aus bis heute nicht offiziell als rechtsextreme Gewalttat anerkannt wurde.



Der 27-jährige russische Spätaussiedler Oleg Valger wird am 20. Januar 2004 in Gera nach einem gemeinsamen Trinkgelage mit vier rechten Jugendlichen getötet. Nach einem Streit haben die 14- bis 19-Jährigen den ihnen aus der Nachbarschaft bekannten Spätaussiedler in ein Wäldchen gelockt und verletzten ihn tödlich mit Tritten, Messerstichen und Hammerschlägen.



Nach dem Tod Valgers sagt einer der Täter: "Wenigstens eine Russensau weniger", berichtet "Die Zeit". Das Landgericht Gera spricht von einer menschenverachtenden Gesinnung, die in der Tat zum Ausdruck komme, erkennt aber keinen fremdenfeindlichen Hintergrund.