Menschen in Europa mangele es dabei nicht am Willen, eine solche Politik zu unterstützen. So seien 39 Prozent der von EU-Bürgerinnen- und Bürgerräten vorgeschlagenen Maßnahmen solche, die auf eigenverantwortliches Handeln zurückzuführen seien. In den nationalen Energie- und Klimaschutzplänen hingegen machten entsprechende Maßnahmen lediglich acht Prozent aus. Politisch unpopuläre Vorhaben wie ein Tempolimit auf Autobahnen würden 71 Prozent der Deutschen befürworten. Die verhaltensbedingte Reduktion des Energieverbrauchs im vergangenen Winter hätte abermals das Potenzial von Suffizienz bewiesen und dazu beigetragen, dass es zu keiner Energieknappheit gekommen ist.