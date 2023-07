Diplomingenieur Ralf-Peter Busse aus Leipzig arbeitet an einer Anlage, mit der das Abwasser von Eigenheimen oder Mehrfamilienhäusern gereinigt und danach wiederverwendet werden kann. Die abgebildete Anlage ist eine Versuchsanlage. Bildrechte: Pierre Gehmlich/MDR

Die Filter-Technik stellt Ralf-Peter Busse in seinem Unternehmen mit 30 Mitarbeitern im Leipziger Stadtteil Baalsdorf her. Von dort werden die Tanks zu Wohnhäusern, zu Hotels oder auch Campingplätzen in ganz Deutschland geliefert. Auch in die USA, nach Peru und Namibia und viele andere Länder hat Busse schon seine Technik exportiert. Seit Anfang 2023 wird auch in einem Mehrfamilienhaus in Dresdens Südvorstadt das Wasser mit den Recycling-Anlagen aus Leipzig wiederaufbereitet. Bei der aufwendigen Sanierung wurde die Wasseraufbereitungsanlage mit eingebaut. In den Filtertanks kommt das so genannte "Grauwasser" aus Dusche, Badewanne und Geschirrspüler und das "Schwarzwasser" aus den Toiletten an. Es wird gereinigt und in den Waschmaschinen der Mieter, die ebenfalls im Keller stehen, wieder benutzt.