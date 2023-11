Die Projekte sind ein wichtiger Baustein für den Transport und die Nutzung von Grünem Wasserstoff. Dieser soll einmal dafür sorgen, dass Unternehmen größtenteils auf fossile Energieträger wie Gas verzichten können. Dazu soll in den kommenden Jahren hauptsächlich Strom durch Solar- und Windkraftanlagen Grüner Wasserstoff in Deutschland produziert und verteilt werden. Zudem will Deutschland in großem Stil Wasserstoff aus Ländern wie Namibia oder Marokko importieren. Vor allem dafür ist die Leitungsinfrastruktur von der Ostsee bis nach Sachsen notwendig.

Bildrechte: FNB Gas e.V.

Für die drei nun betroffenen Projekte wollte allein die Landesregierung Sachsen-Anhalt nach eigenen Angaben 58 Millionen Euro Förderung dazugeben, 130 Millionen Euro sollten demnach vom Bund kommen. Insgesamt waren für das Jahr 2024 laut Bundesregierung für Wasserstoff-Projekte in Deutschland Förderungen von 3,8 Milliarden Euro vorgesehen. Dabei geht es neben Infrastruktur und Produktion auch um die Umstellung von Stahlunternehmen auf umweltfreundliche Produktion mit Wasserstoff. Insgesamt wollte die Bundesregierung von 2024 bis 2027 sogar 18,6 Milliarden Euro in den Aufbau der Wasserstoffindustrie investieren. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte sich gegenüber dem MDR nicht zu möglichen Auswirkungen der Haushaltskrise auf Wasserstoffprojekte äußern. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte zuletzt gesagt, man wolle an der geplanten Förderung von Projekten festhalten.



Andere Projekte in Mitteldeutschland haben dagegen schon Bewilligungsbescheide für Projekte bekommen. Dazu zählt das Unternehmen Sunfire aus Dresden. Von dort hieß es auf MDR-Anfrage, dass man derzeit nicht davon ausgehe, dass es Probleme mit Förderungen gebe, die bereits zugesagt wurden. Sunfire stellt Elektrolyseure her, mit denen aus Wasser Wasserstoff gewonnen werden kann.