Auch von den Grünen gab es bereits Kritik. Grünen-Politikerin Renate Künast sagte, dass die Form des Protests in eine "Sackgasse" führe, wenn es nur noch um die Frage gehe, ob das ein legitimer Protest sei. Dasselbe gelte auch bei den Protesten in Museen, wo sich Angehörige der "Letzten Generation" an Kunstwerke klebten oder diese verschmutzten.

Die Hauptorganisatorin von Fridays for Future in Deutschland, Luisa Neubauer, äußerte zudem ihr Bedauern über das verspätete Eintreffen eines Rettungsfahrzeugs in Berlin, der wegen einer Blockade nicht rechtzeitig am Einsatzort sein konnte.

Haftstrafen werden in Kauf genommen

Festkleben auf der Straße – nicht das Einzige, was für die "Wildbiene" ein Nachspiel haben könnte. Sie war mit dabei, als sich Klimaschützer der "Letzten Generation" auf dem Berliner Flughafen aufs Rollfeld geklebt hatten. Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr lautet der Vorwurf – das kann zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Haft bedeuten. "Natürlich macht mir das unfassbare Angst", meint die 21-Jährige. Sie geht kurz in sich, überlegt: Allerdings sei es aus ihrer Sicht so, dass Veränderungen im Klimaschutz blockiert würden.

Darin sieht sie die Notwendigkeit für ihren Protest: "Es ist nicht so, dass da einfach ein paar Ziele nicht erreicht werden – sondern das Menschenleben geopfert werden für die Profite Einzelner und das da einfach so viel hinter steckt, in so einem Ausmaß, das ich gar nicht weiß, was ich als Anfang 20 anderes machen sollte als das, was ich tue – ungeachtet dieser persönlichen Konsequenzen, die ich habe. Ja die sind unangenehm, ja die sind scheiße für mich – auf jeden Fall!"

Klimaprotest mit weitreichenden finanziellen Folgen

Auch neben möglichen Haftstrafen kann der Protest andere weitreichende Folgen für einige Klimaaktivisten haben. Wenn sie Geldstrafen nicht mehr bezahlen können, kommt irgendwann die Privatinsolvenz. Geraten Menschen in eine Privatinsolvenz, sieht die aktuelle Rechtslage vor, dass sie maximal 1.300 Euro auf dem Konto haben dürfen. Bereits im Vorfeld werden dann alle Eigentumsgegenstände gepfändet. Hat eine Person mehr als 1.300 Euro, eine Art Grundsicherung zum Leben in der Privatinsolvenz, wird dies direkt eingezogen und damit offene Schulden getilgt.

Auch das betrifft einige Mitglieder der "Letzten Generation", die ihre Strafen nicht immer bezahlen können – so auch Lina Schinköthe. Auch ihr werden in den nächsten 30 Jahren nicht mehr als 1.300 Euro pro Monat auf dem Konto bleiben. "Das ist jetzt für die nächsten 30 Jahre meine Lebensrealität. Das ist eine sehr lange Zeit – ich mein, das ist länger als ich überhaupt alt bin."

