Ein alter Rügen-Reiseführer, die pinke Tasse, die seit Jahren nur noch in der Ecke herumsteht oder die Wollmütze, aus der das Kind längst rausgewachsen ist: Oft liegt solcher Hausrat in Kisten auf Gehwegen oder an Hausecken. In den "Zu-Verschenken“-Kisten wird deponiert, was nicht mehr gebraucht wird und können sich andere Menschen (im besten Fall) über das Verschenkte freuen. Doch in den meisten Fällen sind die Verschenkekisten gar nicht erlaubt.