"Um unsere Ernährung und die Lebensmittelproduktion nachhaltiger zu machen, sind drei Hebel entscheidend: In erster Linie das Schaffen von Ersatzprodukten für Verbraucher, aber auch die Reduktion entsorgter Lebensmittel entlang der gesamten Lieferkette sowie nachhaltigere Produktionsmethoden." Das sagt Catarina Bjelkengren, Leiterin bei Strategy& in der Schweiz. Sie verweist auf neue Produktionstechnologien wie etwa den 3D-Druck von Lebensmitteln. Sehr hohes Potenzial hätte aber auch die enorme Lebensmittelverschwendung. So müsse derzeit etwa ein Drittel aller produzierten Lebensmittel aufgrund von Verzögerungen und Ineffizienzen während der Ernte, in der Logistik sowie im Einzelhandel entsorgt werden. Das entspreche der Nahrung für zwei Milliarden Menschen – und damit dem notwendigen Puffer für das Abfedern des Mehrbedarfs an Lebensmitteln für die wachsende Weltbevölkerung.