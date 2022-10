Retro und Sparsamkeit: Mehr Betrieb im Second-Hand-Laden in Weimar.

An ihren Anfang 1997 erinnert sich die Unternehmerin wie heute. "Gleich am ersten Tag kamen etliche Kunden ins Geschäft. Ich hatte noch nicht einmal Werbung gemacht und 179 D-Mark Umsatz in der Kasse." Auch heute hat Monique Kugler viel zu tun. "Mehr denn je. Wir spüren einen deutlichen Zulauf", so Kugler.