Mit den Bürgern über Europa sprechen – die Idee ist nicht neu, seit Jahren fordern Demokratie-Vereine einen solchen Dialog, weil das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik immer mehr schwindet. Die GroKo ließ, wie in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, Bürgerdialoge veranstalten – allein von Mai bis Oktober 2018 waren es rund 120, vor allem in städtischen Ballungsräumen . Der Berliner Politikwissenschaftler Serge Embacher ist enttäuscht von den Treffen, sie hätten "einen starken Alibicharakter gehabt", sagt er im Gespräch mit MDR AKTUELL. Umstrittene Themen wie die Flüchtlingspolitik oder die deutsche Sparpolitik in der EU seien häufig vermieden worden, "stattdessen wurden Wohlfühlthemen gesetzt, wie wir Europäer miteinander leben wollen". Die "Europäische Bewegung Deutschland" – ein Netzwerk für Europapolitik – hatte vorab Kriterien aufgestellt, damit die Treffen auch ihren Zweck erfüllen. Es ging darum, welche Themen repräsentativ wären, wie man verschiedene soziale Gruppen erreicht und wie man einen echten Dialog hinbekommt. Embacher wertete die Bürgertreffen aus und stellte fest: Die meisten Kriterien wurden gar nicht eingehalten. Die Gespräche seien zwar gut gemeint gewesen, aber damit effektlos geblieben, sagt der Politikwissenschaftler. Dabei gebe es so viel Diskussionsbedarf über Europa: "Wenn diese Diskussionen nicht geführt werden, nutzen Rechtspopulisten die Kommunikationslücke, um Politik gegen Europa zu machen."

Kanzlerin Merkel hier im Gespräch mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz Bildrechte: dpa

Die größte Erfahrung hat hierbei Kanzlerin Merkel: Seit 2005 vertritt sie Deutschland beim Europäischen Rat und den Gipfeltreffen in Brüssel, keine andere Regierungschefin oder kein anderer Regierungschef in der EU ist so lange schon an Bord.



Merkel wurde dabei zur Krisenmanagerin: Sie hat die EU durch die globale Finanzkrise 2008 gesteuert, durch die Eurokrise 2010, durch die Migrationskrise 2015, durch den Brexit und jetzt durch die Corona-Pandemie. Sie schaffte es wie keine andere, so lange in Brüssel mit den anderen zu verhandeln, bis es einen Kompromiss gab.



"Die zentrale Chiffre von Angela Merkels Europapolitik ist, keine kühnen Pläne zu schmieden, sondern einen Zerfall der EU zu verhindern. Sie hat zu diesem Zweck lieber immer nur den Status quo verwaltet, aber keinen neuen Aufbruch angestoßen", sagt der Bonner Politikexperte Josef Janning vom Think Tank "Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik" (DGAP) dem MDR.