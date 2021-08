Der Anteil der Frauen in Deutschland, die einer Erwerbsarbeit nachgehen, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und lag laut Statistischem Bundesamt 2019 bei 46,6 Prozent. Zum Vergleich: Bei den Männern waren es 53,4 Prozent. Gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung sind Frauen in der Arbeitswelt damit unterrepräsentiert. Wie die Bundesagentur für Arbeit in einem Bericht von 2020 feststellt, sind Frauen vor allem in Teilzeitjobs und Minijobs tätig und viel seltener selbständig als Männer. Bei den Führungskräften liegt der Frauenanteil bei nicht einmal 30 Prozent. Da Frauen häufiger im Dienstleistungssektor arbeiten, waren sie der Bundesagentur zufolge in der Corona-Krise stärker von Beschäftigungseinbußen und Kurzarbeit betroffen.