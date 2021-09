Die Menschen gerade im ländlichen Raum wollten sich mit "Berlin-Mitte-Themen" nichts an ihrem Lebensstil aufdrücken lassen. Die CDU muss Voigt zufolge nun für sich klären, wie sie in den neuen Ländern inhaltlich unterwegs sein will.

Ähnlich äußerte sich Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken. Die gesamtdeutsche Politik habe auf die Sorgen der Menschen in den Neuen Ländern in den vergangenen Jahren keine Antwort mehr gegeben. Das Scheitern seiner Partei auch in Thüringen begründet Ramelow damit, dass man den Wechsel hin zu einer gesamtdeutschen Partei nicht geschafft habe. Dass die Linke in Thüringen bei den Landtagswahlen so gut steht, hängt laut Ramelow auch mit seiner Bekanntheit zusammen. Wo abstrakte Wahlen wie die Bundestagswahl anstünden, führe es auch Thüringen nur dazu, dass der gewählt werde, der am Lautesten ist.