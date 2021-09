SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz: "Die SPD hat mit dem Wahlsieg den "sichtbaren Auftrag von den Bürgerinnen und Bürgern" bekommen, die Regierung zu bilden. Die Union "solle jetzt nicht mehr in der Regierung sein, sondern in die Opposition gehen". Zu den komplizierten Mehrheitsverhältnissen sagte er, jetzt sei "Pragmatismus und Führungskunst gefragt". Er bekräftige den Wunsch einer Ampel-Koalition mit Grünen und FDP.

Sachsens SPD-Vorsitzender Martin Dulig: "Wir kommen von 13 bis 15 Prozent, bis vor ein paar Wochen war das fest gemauert. Das Zutrauen ist so gewachsen in Olaf Scholz und die SPD, da müssen wir wahrscheinlich vieles richtig gemacht haben. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren auch vieles gelernt, was auch falsch in der SPD gelaufen ist, um heute die richtigen Antworten zu geben."