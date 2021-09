Laut Karoline Helbig bringen lokale Influencer wie Lilli Fischer für Landes- und Kommunalverbände noch einen weiteren Vorteil: "Sie können Inhalte aus der Region produzieren und daher vor allem potentielle Wähler in der Region erreichen." Gerade für lokale Parteiverbände erscheine es daher sinnvoll auf lokale Influencer zu setzen. Das macht laut einer Umfrage unter den sechs größten Landesverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aktuell nur der Landesverband der Grünen in Sachsen-Anhalt. Der Verband befinde sich derzeit im Gespräch mit zwei Influencern aus Sachsen-Anhalt, die im Rahmen zweier Veranstaltungen in den Wahlkampf eingebracht werden sollen. "Wir geben im Rahmen dieser Aktionen keine gezielten Inhalte oder dergleichen vor, sondern bemühen uns um authentische und ehrliche Kommunikation nach außen. Eine eventuell anfallende Aufwandsentschädigung würden wir aus unserem Digitalbudget bereitstellen", so die Grünen in Sachsen-Anhalt.

Persönliches geht auf Social Media vor Inhalt

Auch Lisa Lehmann von der AfD fühlt sich mit ihrer Heimat – dem Harz – verbunden und lässt das ihre rund 3.900 Abonnenten auf Instagram wissen. Sie ist Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Oliver Kirchner in Sachsen-Anhalt und arbeitet beim YouTube-Kanal der Jungen Alternativen als Reporterin. Lisa Lehmann ist vor allem auf Instagram aktiv, wo sie mit ihren Stories bis zu 2.000 Menschen erreiche. Selbst würde sie sich allerdings nicht als politische Influencerin bezeichnen.

Lisa Lehmann von der AfD hat rund 3.900 Abonnementen auf Instagram. Bildrechte: Instagram/Lisa Lehmann "Mit meinem persönlichen Account will ich mit Vorurteilen aufräumen, die man so über AfD-Mitglieder hat", sagt sie. "Ich will zeigen, wie junge Leute ticken, die sich mit AfD-Positionen identifizieren." In ihren Posts setzt sie daher weniger auf AfD-Logos und bekannte Parteifunktionäre, sondern mehr auf Fotos, die sie selbst perfekt in Szene setzen. Hin und wieder taucht sie in ihrer Rolle als Reporterin auf sowie mit anderen Mitgliedern der Jungen Alternative. Sie vermittelt vor allem in ihren Stories politische Inhalte und ruft ihre Abonnenten zur Diskussion auf. "Es geht mir aber nicht nur um das AfD-Programm. Ich will eine persönliche Komponente mit reinbringen."

Mikro-Influencer: "Ich scheue nie die Konfrontation"

Ganz anders präsentiert sich Christian Storch, der für den Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler (Bündnis 90/Grüne) arbeitet.