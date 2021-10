Sondierungen Grüne und FDP kritisieren fehlende Diskretion bei Union

Die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Jürgen Trittin erklärten, das Durchsickern von Informationen sei nicht gerade ein Vertrauensbeweis und ein Zeichen für interne Führungsprobleme. Zuvor hatte FDP-Vize Johannes Vogel bei Twitter geschrieben, er habe am Wochenende an drei Sondierungsgesprächen teilgenommen. Aus zweien lese und höre man nichts. Nach dem Treffen mit der Union dagegen würden angebliche Inhalte an die Medien durchgestochen. Das nerve. Ähnlich äußerte sich auch die FDP-Politikerin Weeser.