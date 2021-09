Für die Thüringer Linke ist das Wahlergebnis ein Schlag ins Gesicht. Die Linke, die in Thüringen den Ministerpräsidenten stellt, hat es nicht geschafft, die Wähler bei der Bundestagswahl für sich zu gewinnen. Nach dem heutigen Ergebnis kann sich die Linke schon mal fragen, was von ihr übrig bleiben wird, wenn der Bodo-Ramelow-Faktor auch auf Landesebene nicht mehr zieht. Die Linke galt als die Partei, die die Menschen im Osten versteht, die für soziale Gerechtigkeit steht.

Das war einmal. Die Rolle der Ost-Versteherin hat AfD für sich erobert. Bisherige Linke-Wähler sind in Scharen zu den Rechtspopulisten abgewandert . Vor allem in den Dörfern haben sich mehr und mehr Leute von der AfD überzeugen lassen.

Daran hat sicher auch die Corona-Politik in Bund und Land einen Anteil. Die Rechtspopulisten haben sich als Protestpartei etabliert. Dass gerade in Thüringen die AfD einen extrem demokratiefeindlichen Kurs vertritt, das scheint gut ein Viertel der Thüringer Wähler nicht abzuschrecken.

Für die CDU in Thüringen ist das Ergebnis ein Desaster. Die Partei war lange auf Erfolg programmiert, in den letzten Jahren ging es nur noch bergab. Und heute: Die Wahlkreise, in Thüringen traditionell eine sichere Bank für die Union - leider verloren.