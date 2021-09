Bundestagswahl 2021 SPD und Grüne profitieren am meisten von Wählerwanderung

Die SPD konnte ein Plus von 1,8 Millionen Wähler verzeichnen, die meisten von der Union (1,36 Millionen Wähler) und von den Linken (590.000). Die größten Zugewinne konnten die Sozialdemokraten vor allem bei älteren Wählern verbuchen und hier vor allem bei weiblichen. Bei den Erstwählern kann die Partei dagegen nicht punkten, auch bei Beamten und Selbstständigen fällt der Zuspruch gering aus. Hohe Sympathiewerte verzeichnet Kanzlerkandidat Olaf Scholz: Gut ein Drittel der SPD-Wähler gab an, wegen ihm für die Partei gestimmt zu haben.

Die Union hat die meisten Wähler bei dieser Bundestagswahl an andere Parteien verloren: insgesamt 3,9 Millionen, die meisten von ihnen an die SPD und die Grünen. Besonders groß fielen die Einbußen in der Altersgruppe der unter 45-Jährigen aus, bei Angestellten und Selbstständigen sowie bei Wählern, die ihre wirtschaftliche Lage positiv beurteilen.



Schwer tat sich die Union insbesondere bei jüngeren Wählerinnen und Wählern, von denen nur gut jeder Zehnte für CDU und CSU stimmte. Nur Linke und AfD schnitten bei den unter 25-Jährigen schwächer ab als die Union. Kanzlerkandidat Armin Laschet entwickelte Infratest dimap zufolge eine geringere Zugkraft als Angela Merkel bei den letzten Bundestagswahlen.