An vielen deutschen Universitätskliniken gibt es am Montag Warnstreiks, so auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft Marburger Bund. Wie eine Sprecherin mitteilte, bildete sich vor der Uniklinik in Magdeburg eine Menschenkette von über 70 Ärztinnen und Ärzten.

Auf dem Rücken hätten die Mediziner Buchstaben für das Motto "Patienten haben eine gute Behandlung verdient" getragen. An der Uniklinik Magdeburg sind demnach wegen des Streiks Operationen abgesagt worden, Notfälle wurden aber weiter versorgt.

Über 100 Teilnehmer bei Streik an Uniklinik Jena

Am Uniklinikum Jena beteiligten sich nach Angaben des Krankenhauses am Morgen rund 120 Ärztinnen und Ärzte an einem Streik vor dem Haupteingang der Klinik. Notfälle seien versorgt und lebenswichtige Behandlungen gewährleistet worden.

Wie der Marburger Bund mitteilte, dürfen aktuell nur Ärzte streiken, die an der medizinischen Fakultät der Universität angestellt sind. Direkt am Uniklinikum angestellte Ärzte dürften nicht streiken, weil es sich um zwei verschiedene Arbeitgeber handele.

Marburger Bund fordert Gehaltserhöhung für Ärzte