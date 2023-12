Dass Operationen immer wieder verlegt würden, liege nicht nur an kurzfristigen Streiks, sagt Eugen Brysch, Vorstand der Stiftung Patientenschutz. Laut ihm gibt es keine Maßstäbe oder objektiven Kriterien, nach welchen Operationen verschoben werden. In der Praxis könne das dann alle möglichen Behandlungen der Operationen betreffen: "Das kann eine Herzoperation sein, das kann eine Krebsoperation sein, eine beginnende Chemotherapie. All das erleben Patientinnen und Patienten und das hat nix mit Streik zu tun, sondern das ist Alltag."