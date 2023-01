Sachsen ist unter den neuen Bundesländern Schlusslicht beim Ausbau der Windenergie. Wie aus einem Bericht des Unternehmens Deutsche Windguard für den Bundesverband Windenergie hervorgeht, wurden im Freistaat im vergangenen Jahr elf neue Windräder in Betrieb genommen. In Brandenburg waren es 91, in Sachsen-Anhalt 25, in Thüringen 23 und in Mecklenburg-Vorpommern 15. Bezogen auf den deutschlandweiten Ausbau der Windräder belaufe sich der Anteil in Sachsen laut Bericht auf rund zwei Prozent der insgesamt 551 neu ans Netz gegangenen Windräder.