Glatte Straßen und vereiste Schienen Wintereinbruch sorgt in Deutschland für Behinderungen

28. November 2023, 09:25 Uhr

In vielen Teilen Deutschlands ist es durch Schnee und Eis zu Verkehrseinschränkungen und Unfällen gekommen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz starben zwei Menschen. In Wiesbaden mussten Kinder mit ihren Betreuuern in einer Schule übernachten.