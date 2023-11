In Sachsen hat der Winter Einzug gehalten und bleibt vorerst. Inzwischen liegt auch im Flachland verbreitet Schnee. In den Nächten wird es empfindlich kalt - besonders dann, wenn der Himmel aufklart. Auch in den kommenden Tagen können die Menschen im Freistaat mit Dauerfrost rechnen.

Bildrechte: Harry Härtel

In Sachsen fällt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch und auch am Donnerstag nur noch wenig Schnee. Es kann auch zeitweise aufklaren. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 2 und plus 2 Grad Celsius, in den Bergen bleibt es durchweg frostig. In Höhenlagen kann mäßiger bis böiger Wind für Schneeverwehungen sorgen.

Unfälle auf glatten Straßen am Dienstagabend