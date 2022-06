Aufbau neuer Produktionsstandorte in Europa

Bei den Produktionsorten scheint sich jedoch ein Gegentrend anzudeuten. Die IHK in Erfurt rät, bestehende Standorte von deutschen Unternehmen in China kritisch zu hinterfragen und mögliche neue Produktionsstätten näher an oder in Europa zu planen. Auch aus Sicht der Klimafreundlichkeit.

Die Firmen selbst scheinen zumindest sensibilisiert zu sein. Laut einer Umfrage der IHK-Organisationen wollen fast ein Viertel der befragten deutschen Unternehmen im Ausland ihre ursprünglich in China geplanten Investitionen in anderen Ländern tätigen. Jedes achte Unternehmen erwägt demnach sogar, das Land zugunsten eines Standortes näher am europäischen beziehungsweise deutschen Heimatmarkt zu verlassen. Das trifft laut IHK Erfurt auch auf die Thüringer Unternehmen zu.

Zu Beginn der Pandemie investierten auch weniger chinesische Unternehmen in Deutschland. Seit dem vergangenen Jahr fließt allerdings wieder mehr Geld aus China in deutsche Unternehmen und Standorte. Denn die Attraktivität Deutschlands in China ist ungebrochen: Laut einer Studie der chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften wurde Deutschland zum achten Mal in Folge das höchste Rating für ausländische Investitionsstandorte zugesprochen. Während also im Jahr 2020 nur noch Investitionen in Höhe von 300 Millionen Euro durch China und Hongkong getätigt wurden, so waren es laut Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) 2021 bereits wieder 2,9 Milliarden Euro. Gemessen an den gesamten ausländischen Investitionen sind das dennoch nur 2,7 Prozent.

Christian Rusche vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln erklärt diese Entwicklung: "Das Jahr 2020 war im Bereich der chinesischen Übernahmen und Beteiligungen durch verstärkte Aktivitäten der Bundesrepublik zum Schutz der ansässigen Unternehmen geprägt." Rusche bezieht sich hier einerseits auf die Pandemie bedingten Wirtschaftshilfen, die 2020 ergriffen wurden, um ausländische Übernahmen und Beteiligungen zu kontrollieren. Andererseits wurde das Außenwirtschaftsgesetz verschärft. "Die Aktivitäten von chinesischen Investoren waren demgegenüber weiter rückläufig."

Chinesische Großinvestition in Thüringen - Neuansiedlungen in Sachsen "eher selten"