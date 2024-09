Der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Puls, der am Institut der deutschen Wirtschaft zu Verkehr und Infrastruktur forscht, ist dagegen von dem Vorschlag nicht so recht überzeugt: "Wenn es um den Erfolg der Elektromobilität geht, kommen wir besser damit zurecht, wenn wir an die Ladeinfrastruktur und an die Preise an der Ladeinfrastruktur rangehen, weil der Effekt länger anhalten wird als bei einer kurzfristigen Prämienförderung." Bei der Autoindustrie an sich sollte man besser an allgemeine Standortverbesserungen denken.