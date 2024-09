Bundeskabinett beschließt Steuervorteile sollen Dienstwagen-Verkäufe von E-Autos steigern

04. September 2024, 16:15 Uhr

Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung am Mittwoch in den Bereichen Verkehr, Pflege, Rente und Bauen Neuerungen beschlossen. Demnach soll der Verkauf von E-Autos als Dienstwagen durch steuerliche Anreize angeschoben und arbeitende Rentner angemessen entlohnt werden. Bundesweit soll es für werdende Pflegeassistenten eine einheitlich Ausbildung geben und Kommunen wird mehr Spielraum für umweltfreundlichen Verkehr zugesagt.