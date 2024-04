Ähnlichkeit mit SS-Runen Adidas stoppt Verkauf von Nummer 44 beim deutschen EM-Trikot

02. April 2024, 10:15 Uhr

Sportartikelhersteller Adidas reagiert auf Kritik am Design des Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit der Nummer 4. Grund ist das Design mit der Zahl 44 an die verbotenen SS-Runen aus dem Nationalsozialismus erinnert. Das sorgte bei Fans für Irritationen. Nun will Adidas die Personalisierung-Funktion und Verkauf im Online-Shop sperren.