Prämien für neue Arbeitskräfte - Nachteil für kleinere Unternehmen

01. Juni 2024, 05:00 Uhr

Bis zu drei Monatsgehälter – so hoch sind mittlerweise die Antrittsprämien für neue Mitarbeiter. Für einen Großteil der Unternehmen in Deutschland ist das allerdings zu teuer. Sie sind im Nachteil, trotz anderer Pluspunkte. Prämien sind zwar auch von Vorteil um Mitarbeiter in der Region zu halten. Doch, wenn die Großen den Kleinen die Leute wegnehmen, werde es problematisch, sagt der Hauptgeschäftsführer der IHK zu Leipzig.