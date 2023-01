In Sachsen waren im Dezember mehr als 122.200 Menschen bei den Arbeitsagenturen als arbeitslos gemeldet. Das waren 1,7 Prozent mehr als im November und fast neun Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg auf 5,8 Prozent. Der Chef der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Klaus-Peter Hansen, erklärte, die letzten Monate des Jahres seien erheblich von den Folgen des Kriegs in der Ukraine geprägt gewesen mit Inflation, Lieferengpässen, hohen Energiekosten sowie Aufnahme und Integration Zehntausender Kriegsflüchtlinge. Insgesamt sei der Arbeitsmarkt aber robust.

In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Arbeitslosen im Dezember auf knapp 80.000 gestiegen. Das waren nach Angaben der Landesarbeitsagentur etwa 2.000 mehr als im November. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Punkte auf 7,3 Prozent. Der Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, Markus Behrens, spricht von einem insgesamt stabilen Arbeitsmarkt. Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen beziehe sich in erster Linie auf Männer in saisonabhängigen Branchen. Behrens geht davon aus, dass der Arbeitsmarkt trotz hoher Energiekosten und gebremstem Wirtschaftswachstum gut durch den Winter kommt.