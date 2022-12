Nach Urteil Bundesarbeitsministerium plant zusätzliches Gesetz zur Arbeitszeiterfassung

Mitte September hatte das Bundesarbeitsgericht in Erfurt in einem Grundsatzurteil entschieden, dass Arbeitgeber in Deutschland dazu verpflichtet sind, die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten zu erfassen. Am Samstag nun hat das Gericht die Urteilsbegründung nachgeliefert und die Regeln für die Zeiterfassung konkretisiert. Trotzdem wollen die Arbeitgeber auf ein Gesetz warten, obwohl die Regierung gar nicht in der Pflicht steht, ein solches nachzuliefern.