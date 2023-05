Also die Bundesregierung hat das gedeckelt. Der Wechselrichter, der den Sonnenstrom über die Steckdose in die Wohnung bringt, darf maximal 600 Watt durchlassen. Jetzt scheint nicht immer die Sonne. Das heißt, es ist in der Tendenz eher weniger. Um zu möglichst vielen Zeiten die vollen 600 Watt abzugreifen, ist es deshalb sinnvoll, zwei Module anzubringen, die in Summe mehr Leistung haben – also 800 Watt. Dann kommen in der Leitung auch dann noch 600 Watt an, wenn sich mal ein Wölkchen vor die Sonne schiebt.