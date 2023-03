Mit den Mini-Solaranlagen hätten nun auch Haushalte in Mehrfamilienhäusern die unkomplizierte Möglichkeit, "die eigenen Energiekosten zu senken und sich ganz nebenbei an der Energiewende zu beteiligen". Der seit Januar geltende Nullsteuersatz für Photovoltaikanlagen werde diesen Effekt sicher verstärken, so Mühlstein.