Der März so nass wie seit 22 Jahren nicht. Der April so nass wie seit 15 Jahren nicht. Und trotzdem: Mitte Juni die höchste Dürre-Stufe in vielen Teilen Ostdeutschlands, am stärksten betroffen sind Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen. UFZ-Dürremonitor vom 14. Juni 2023:

Die Karte zeigt die Dürre im Gesamtboden bis zu einer Tiefe von etwa 1,8 Metern. Die Dürre-Angaben sind dabei Vergleichswerte mit langjährigen Daten (1951 bis 2015). Die höchste Dürre-Stufe "außergewöhnlich" bedeutet zum Beispiel, dass die Trockenheit des Bodens nur in höchstens zwei Prozent der Vergleichsfälle noch stärker war. Bildrechte: UFZ / MDR Wissen

Wie aber kann das sein, nach diesen wirklich sehr feuchten Monaten März und April? Zur Beantwortung dieser Frage muss man nach Einschätzung von Andreas Marx, Leiter des Dürremonitors beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig, auf noch weiter zurückliegende Monate schauen. So sei der August 2022 in ganz Deutschland der trockenste Monat seit 1951 gewesen. "Es ist ein Erklärungsansatz, warum der eigentlich gute Winter nicht ausgereicht hat, um die Dürre auszugleichen: Weil die Ausgangssituation so unglaublich ungünstig war", sagt Andreas Marx.