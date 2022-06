Nicht der Besitzer, also ich, sondern der Eigentümer, also die EZB, würde das Recht haben, die zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärten digitalen Euros in einer digitalen Geldbörse nach eigenem Ermessen bereitzustellen, mit Strafzinsen zu belegen oder einzuziehen und zu vernichten. In einer Grundsatzrede von Fabio Panetta, Mitglied des Direktoriums der EZB, findet sich ein Hinweis darauf. Er spricht von der "Fähigkeit privates Geld – wie Gelder in Bankeinlagen oder digitalen Geldbörsen – zum Nennwert in öffentliches Geld umzuwandeln", also in Banknoten, die – um es nochmals zu sagen – der EZB gehören. Auch der digitale Euro wird öffentliches Geld sein, also der EZB gehören.