Auch vermeintlich biologisch abbaubare Plastiktüten sind der Abfallwirtschaft ein Dorn im Auge. Bildrechte: dpa

Dabei liegt das keineswegs nur an falscher Mülltrennung in privaten Haushalten. Auch die Infrastruktur in den Landkreisen und kreisfreien Städten spielt eine zentrale Rolle. "Es gibt nach wie vor – beispielsweise in Thüringen aber auch in Sachsen – Landkreise, die bieten keinerlei Biotonne an", sagt Jedelhauser. Dort landeten "die Bioabfälle meistens im Restmüll und dann in der Verbrennung".